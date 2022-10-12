2022/10/12 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثماني جامعات عراقية في تصنيف التايمز العالمي قبول 41 ألف طالب في كليات الإقليم اربيل – الزمان بغداد – ساري تحسين اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان، قبول أكثر من 41 ألف طالب في جامعات الإقليم، وأوضحت سبب عدم قبول المتبقين من الطلبة.وقال الوزير آرام محمد قادر في تصريح امس إنه […]

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