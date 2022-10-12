2022/10/12 | 21:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منفذ عرعر الحدودي الذي افتتح هذا العام بعد انقطاع 3 عقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج: تفويج 76 ألف معتمر جوا وبرا هذا العام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج: تفويج 76 ألف معتمر جوا وبرا هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).