2022/10/12 | 21:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4-N4f5Bb37k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليلة المنازلة.. جلسة لطيفة يشع منها نور الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليلة المنازلة.. جلسة لطيفة يشع منها نور الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).