جدل واسع في مصر بعد تصريحات وزير الحج السعودي عن تكلفة تأشيرات العمرة

2022/10/12 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات وزير الحج والعمرة السعودي حول تكلفة إجراء العمرة للمصريين جدلا واسعا خلال الساعات الماضية

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