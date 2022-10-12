الحشد الشعبي يضبط عجلة مفخخة شرق صلاح الدين

2022/10/12 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، ضبط عجلة مفخخة شرق محافظة صلاح الدين.وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي تمكنت، من ضبط وتفكيك سيارة مفخخة شرق محافظة صلاح الدين".واضافت ان "مجموعة من الدواعش الارهابيين قامت بإطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على متن عجلة خلف جبال حمرين باتجاه قضاء الطوز، حيث سقطت في اطراف القضاء"، مشيرة الى ان "قوة من اللواء 52 بالحشد قامت بالتوجه إلى مكان الإطلاق، وقد تم ضبط العجلة التي تبين انها كانت مفخخة، قبل أن تتمكن القوة من تفكيكها".

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