بافل طالباني يوجه رسالة للإطار: المؤمنون عند شروطهم

2022/10/12 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، اليوم الاربعاء، رسالة الى اعضاء الاطار التنسيقي وحلفائه الاخرين.

وقال طالباني في بيان تلقته (بغداد اليوم): "الاخوة الاعزاء في الاطار التنسيقي وحلفائنا الاخرين؛ نناشدكم باسم اخوتكم في الاتحاد الوطني الكردستاني اللذين وقفوا معكم دائما في اصعب واحلك الظروف ان تكونوا كما عاهدناكم".

وأختتم البيان بالقول: "المؤمنون عند شروطهم".

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