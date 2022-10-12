2022/10/12 | 21:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YGf3NHrtD18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد ينقل أجواء العاصمة عشية جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد ينقل أجواء العاصمة عشية جلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).