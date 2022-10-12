2022/10/12 | 21:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6uSejZssk_4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | العراق يشارك في مؤتمر اقتصادي لبحث الاستثمار بثلاثة قطاعات رئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | العراق يشارك في مؤتمر اقتصادي لبحث الاستثمار بثلاثة قطاعات رئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).