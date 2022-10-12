ولي عهد دبي يعلن نجاح الاختبارات النهائية لـ

2022/10/12 | 21:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، نجاح المرحلة النهائية من الاختبارات الخاصة بـ"المستكشف راشد"، الذي من المقرر أن ينطلق في مهمة لاستشكاف القمر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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