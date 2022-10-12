نائب عراقي مستقل يلغي حفلاً للنجم محمد رمضان في مدينة أربيل

2022/10/12 | 21:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر المتسبب في إلغاء حفل الفنان محمد رمضان في مدينة أربيل بالعراق، بعد أن أعلنت لجهة المنظّمة عن استيائها، مؤكدةً أنها لم تعرف حتى الآن المتسبب في صدور هذا القرار، ومشيرةً إلى أن حفل رمضان الذي ينتظره الجمهور العراقي، والمقرر إقامته يوم ٢٧ تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بمدينة أربيل كردستان العراق، قد تم إلغاؤه من دون معرفة الأسباب.

وأعلن النائب المستقل في برلمان إقليم كردستان علي حما صالح، عبر حسابه في موقع “فيسبوك” “الحصول على موافقة لإلغاء حفل محمد رمضان المقرر إقامته في أربيل نهاية الشهر الجاري”.

وأضاف “من أجل حماية القيم العليا لمجتمعنا، عملنا على منع حفل محمد رمضان وبالفعل تمت الاستجابة لنا من الجهات المعنية”.

وكانت الجهة المنظمة قالت في بيان “لا نعلم من يقف وراء هذه الحملات الممنهجة ضد الأسطورة المصرية محمد رمضان، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، وهو ما جعلنا نتساءل مَن وراء هذه الحملات؟”.

يُذكر أن رمضان قد أحيا في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي واحدة من أقوى حفلاته الغنائية على مسرح سندباد لاند، في العاصمة العراقية بغداد، بحضور كامل العدد، حيث احتفى الجمهور العراقي بأغاني الأسطورة وتفاعل معها.

واستقبل الجمهور العراقي محمد رمضان، بطريقة أسطورية وثّقتها مقاطع فيديو، حيث رافقته السيارات والدرّاجات البخارية حتى وصوله إلى المسرح وسط حفاوة كبيرة.

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