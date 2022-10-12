2022/10/12 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في كتلة بدر محمد مهدي البياتي اليوم الأربعاء، أن الأجواء متجهة نحو عقد جلسة انتخاب الرئيس المقرر عقدها يوم غد الخميس، مرجحاً أنها ستكون بنصاب دستوري.

وأضاف البياتي في حديث متلفز على القناة الرسمية، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما يزال متمسكاً بمرشحه، عقب ترشيح برهم صالح وهذا يعني أنه لا يمانع من ترشيح أي شخصية أخرى من الاتحاد الوطني”.

وأضاف أن “التوافق حاصل فيما بين الحزبين الكرديين، ولحل هذه الأزمة المعقدة ربما الجميع سيتفق على المرشح عبداللطيف رشيد، وفي حال اشتد الخلاف لغاية الصباح سيكون هناك أكثر من مرشح ربما”.

وتابع البياتي، “نضمن بأن 250 نائباً سيحضرون إلى قاعة البرلمان وقطعاً سيكون هنالك مقاطعة للجلسة، وإن لم يتم الاتفاق بين (البارتي واليكيتي) على مرشح غير برهم صالح وريبر أحمد، فان الأمور ستتعقد ونذهب إلى التصويت لأكثر من مرشح داخل مجلس النواب”.

كما اكد أن “الإطار مستعد للحوار مع السيد الصدر، ونريد الابتعاد عن التجارب المريرة التي شهدها العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في ’بدر’ يتوقع مصير جلسة الغد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في ’بدر’ يتوقع مصير جلسة الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).