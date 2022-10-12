بافل طالباني يوجه رسالة للإطار التنسيقي وحلفائه

2022/10/12 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ، اليوم الاربعاء، رسالة للإطار التنسيقي وحلفائه.

وقال طالباني في تغريدة على تويتر “الاخوة الاعزاء في الاطار التنسيقي وحلفائنا الاخرين؛ نناشدكم باسم اخوتكم في الاتحاد الوطني الكردستاني اللذين وقفوا معكم دائما في اصعب واحلك الظروف ان تكونوا كما عاهدناكم.

(المؤمنون عند شروطهم)

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