رؤية: حقل غاز قد يبعد شبح الحرب بين حزب الله واسرائيل لأمد طويل

2022/10/12 | 22:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد مساء الاربعاء أن الاتفاق بين...

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