2022/10/12 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



جماهير برشلونة تحتشد قبل المباراة المصيرية اليوم أمام إنتر ميلان المركز الخبري الوطني.

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