موعد تقديم مقترح قانون الخدمة المدنية للبرلمان

2022/10/12 | 22:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العديد من القوانين ستعرض في الجلسات المقبلة للبرلمان.

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