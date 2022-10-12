2022/10/12 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8u0Il9dX00E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عشية انتخاب الرئيس .. دولة القانون يستبق القرار ويحرج حلفاء الاطار#نفس_عمسق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عشية انتخاب الرئيس .. دولة القانون يستبق القرار ويحرج حلفاء الاطار#نفس_عمسق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).