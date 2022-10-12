وزير الصدر يغرد قبيل جلسة الخميس

2022/10/12 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدر وزير الصدر صالح محمد العراقي، مساء الاربعاء، تغريدة قبيل جلسة الخميس.وقال صالح العراقي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، رد على منشور ذكر فيه "نقلا عن بعض الوكالات "أطراف الإطار التنسيقي أوصلت رسائل الى الصدر بانها مستعدة لتغيير مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، باي مرشح يحظى بدعم الصدر، مثل جعفر الصدر او قاسم الاعرجي او حميد الشطري، لكن الصدر رفض الرد على هذه المقترحات"، واقول السيد الصدر ليس مثلكم بلا مبدأ قالها وفعلها (لن اتوافق معكم)، بل اكثر من ذلك (لن اتحاور معكم الا بجلسة علنة)".ورد صالح العراقي بالقول: "كاذبون مخادعون، كلا للفساد".ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، غد الخميس، جلسته للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية.ادناه نص التغريدة:

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