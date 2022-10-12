صحة الرصافة تصدر قرارات من 9 نقاط بينها إيقاف إعاشات المرضى

2022/10/12 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت دائرة صحة الرصافة، اليوم الأربعاء، قرارات من 9 نقاط بينها إيقاف إعاشات المرضى.

وذكرت الدائرة، في بيان “استنادا الى توجيهات المدير العام خلال اجتماع مع مدراء الاقسام هذا اليوم، وتأكيدا للتوجيهات السابقة وبسبب الازمة المالية الحالية تقرر مايلي :

– ايقاف اعاشة المرضى ولكل الوجبات في كافة مؤوسساتنا ماعدا مستشفى الرشاد ومستشفى ابن رشد

– ايقاف الصرف لوقود السيارات الخدمية كافة واقتصارها على سيارات الاسعاف فقط .

– ايقاف الكشوفات الهندسية كافة ومن ضمنها الكشوفات التي تحتوي موافقات ولم يتم البدء بتفيذها..

– ايقاف الصرف لمعاملات الاجازات المتراكمة ..

– ارسال كافة معاملات الشراء السابقة للدائرة لغرض مصادقتها من قبل السيد المدير العام المحترم

– ايقاف العمليات الجراحية الباردة كافة واعتبارا من يوم غد والابقاء على العمليات الطارئة والعمليات القيصرية فقط.

– ايقاف الصرف للساعات الاضافية لكافة المنتسبين.

– ايقاف الايفادات بكل انواعها

– يتم توفير الفحوصات المختبرية المنقذة للحياة والمهمة جدا فقط وبما لايزيد عن ٣٠% من المصروف الشهري للشهور السابقة.

وشددت: “على جميع مدراء المؤوسسات في دائرتنا الالتزام بالتعليمات اعلاه وتأكيد استلام الرسالة بكلمة تم من قبل الجميع”.

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