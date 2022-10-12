“وزير الصدر” يعلق على انباء تلقي عرض من الإطار بشان التنازل عن ترشيح السوداني

2022/10/12 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ”وزير القائد” المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء،، على خبر بشأن استعداد الاطار التنسيقي لتغيير مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وجاء تعليق “وزير القائد” على منشور لأحد اتباعه جاء فيه “نقلا عن بعض الوكالات (أطراف الإطار التنسيقي أوصلت رسائل الى الصدر بانها مستعدة لتغييـر مرشح رئاسـة الـوزراء محمـد شـياع السوداني، بـاي مـرشـح يحظى بدعم الصدر، مثل جعفر الصدر او قاسم الاعرجي او حميد الشطري، لكن الصدر رفض الرد على هذه المقترحات”.

وأضاف صاحب المنشور، “اقول..



السيد الصدر ليس مثلكم بلا مبدأ قالها وفعلها ( لن اتوافق معكم ) بل اكثر من ذلك (لن اتحاور معكم الا بجلسة علنية ) #الصدر-رجل-المواقف-الثابتة”.

وعلق وزير القائد صالح محمد العراقي، بالقول، “كاذبون..



مخادعون ..كلا للفساد”.

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