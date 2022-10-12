هجوم صاروخي يستهدف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق

2022/10/12 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر إن ثمانية صواريخ على الأقل أُطلقت على حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، لكن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا ولم يؤثر على العمليات.

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