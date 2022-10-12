القوات الأمنية تغلق جسراً وسط بغداد

2022/10/12 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بقيام القوات الأمنية باغلاق جسر السنك وسط بغداد.

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