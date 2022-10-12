لبنان يعلن أول حالة وفاة جراء الإصابة بوباء الكوليرا

2022/10/12 | 23:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أول حالة وفاة جراء الإصابة بوباء الكوليرا، بعد نحو أسبوع من تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في البلاد.

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