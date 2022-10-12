2022/10/12 | 23:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب الخبير القانون علي التميمي لـ المسلة: 1- هل تم خرق...

ظهرت المقالة ماذا لو لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية ثلثي العدد الكلي للبرلمان؟ أولاً على المسلة.

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