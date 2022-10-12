2022/10/12 | 23:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pktza0cPEBw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يفتح النار على الإطار التنسيقي : كاذبون مخادعون كلا للفساد | الحصاد الاخباري 2022/10/12) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر يفتح النار على الإطار التنسيقي : كاذبون مخادعون كلا للفساد | الحصاد الاخباري 2022/10/12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).