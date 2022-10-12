2022/10/12 | 23:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصدر بشأن تغيير مرشح الاطار لرئاسة الوزراء: كاذبون .. مخادعون.. كلا للفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/12 | 23:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصدر بشأن تغيير مرشح الاطار لرئاسة الوزراء: كاذبون .. مخادعون.. كلا للفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصدر بشأن تغيير مرشح الاطار لرئاسة الوزراء: كاذبون .. مخادعون.. كلا للفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).