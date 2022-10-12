اشراقة كانون تعلن عدم حضورها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/10/12 | 23:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة إشراقة كانون، عدم حضور جلسة

انتخاب رئيس الجمهورية غداً الخميس.

وقالت الكتلة في بيان، اليوم الأربعاء،

إن "عاما كاملا مر على الانتخابات

المبكرة في العاشر من تشرين الاول 2021

وكان الأمل منعقد

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