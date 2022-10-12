2022/10/12 | 23:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خلص..كشفت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في البرلمان، جمال كوجر، موقفه من جلسة يوم غد المخصصة لتمرير رئيس الجمهورية.وقال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية، جمال كوجر، في تصريح لـ/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الاسلامي الكردستاني يكشف موقفه من جلسة انتخاب الرئيس المركز الخبري الوطني.

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