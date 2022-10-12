2022/10/12 | 23:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد القيادي في التيار الصدري غايب العميري، اليوم الأربعاء، عن الحرب القائمة بين التيار الصدري وخصومه، مبيناً انها حرب المبادئ والقيم ضد الانتهازية وافرازاتها.وقال العميري في تدوينة، تابعها /المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادي صدري يتحدث عن الحرب بين التيار وخصومه: “أهل المناصب بلا مبدأ” المركز الخبري الوطني.

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