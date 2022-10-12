أسرة قتيل فلسطيني-أميركي ترفض التسوية مع إسرائيل

2022/10/12 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها وافقت على دفع تعويضات لأسرة عمر أسعد البالغ من العمر 78 عاما، والذي توفي وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين أثناء احتجازه لدى جنود إسرائيليين - وهي خطوة نادرة لإغلاق قضية أثارت إدانة شديدة من واشنطن.

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