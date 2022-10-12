اغلاق جسر السنك وإحاطة ساحة التحرير بالكتل الكونكريتية

2022/10/12 | 23:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت القوات الامنية، يوم الأربعاء، باغلاق جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر في حديث صحفي، إن “القوات الامنية اغلقت جسر السنك بالصبات الكونكريتية بعد اغلاقها جسر في وقت سابق جسر الجمهورية”.

ولفت الى ان “القوات الامنية باشرت ايضاً بانزال صبات كونكريتية ضمن مقتربات مداخل ساحة التحرير تمهيدا لاغلاقها”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، باشرت القوات الامنية باغلاق جسر الجمهورية تزامناً مع انعقاد جلسة البرلمان غدا الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال مصدر امني، إنه “تم اغلاق الجسر بالصبات الكونكريتية وسيكون القطع على شكل 3 حواجز اعلى الجسر”.

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