القانونية النيابية ترسم السيناريو الكامل لجلسة تنصيب رئيس العراق

2022/10/12 | 23:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فصل رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، احداث جلسة انتخاب رئيس الجمهورية النيابية ليوم الغد، مبينا ان الجلسة تحتاج الى 220 نائبا كحد ادنى لاكمال النصاب وانطلاق التصويت.

وقال عنوز في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “نصاب الجلسة القانوني للمضي في فتح ابواب تنافس المرشحين على منصب رئيس الجمهورية يكتمل بـ 220 نائبا”.

واضاف ان “المرشح الفائز يجب ان يحصل على مجمل تلك الاصوات وهي 220 نائبا وفي حال الاخفاق فسيتم الذهاب بالمتنافسين الاعلى لخوض الجولة الثانية وخلالها من الممكن فوز المرشح بنصف زائد واحد من عدد الحضور النيابي”، مبينا ان الجولة الثانية لم تشترط تحقيق ثلثي الاصوات كما في الجلسة الاولى”.

واشار عنوز ان “مواقف النواب المستقلين متضاربة بشأن حضور الجلسة من عدمه الا ان العمل النيابي يحتم على الجميع المشاركة والحضور”.

وحددت رئاسة مجلس النواب، غدا الخميس، موعدا رسميا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انسداد سياسي دام لأكثر من عام على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

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