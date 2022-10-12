انتشار أمني كثيف في العاصمة بغداد (صور)

2022/10/12 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) صورا تظهر الانتشار الأمني الكثيف الذي تشهده العاصمة بغداد عشية انعقاد جلسة جديدة لمجلس النواب العراقي.

هذا وأغلقت القوات الامنية، اليوم الأربعاء، جسري السنك والجمهورية وأحاطة ساحة التحرير بالكتل الكونكريتية وسط العاصمة بغداد امام حركة العجلات.

وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل موعدا رسميا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انسداد سياسي دام لاكثر من عام على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

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