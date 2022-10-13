2022/10/13 | 00:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: طلب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الأربعاء 12 تشرين...

ظهرت المقالة مؤشرات على تصويت الإطار لصالح برهم..



ورشيد موضع جدل خلف الكواليس أولاً على المسلة.

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