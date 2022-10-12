انعطافة لافتة في الموقف الإميركي من مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران

2022/10/13 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء أن الإدارة الأميركية لم تعد تركز على إعادة إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران، إذ تركز على مظاهرات الإيرانيين ودعمها.

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