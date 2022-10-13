أبوظبي تستضيف كأس السوبر الأرجنتيني في يناير

2022/10/13 | 00:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، يوم الأربعاء، استضافة العاصمة الإماراتية لكأس السوبر الأرجنتيني، في يناير/ كانون الثاني 2023، ضمن اتفاقية المجلس مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والتي تمتد 4 سنوات.

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