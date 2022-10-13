2022/10/13 | 00:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بقرار اتحادي.. العراق خارج غرب آسيا الاولمبية.. والوطني بلا مدرب للشهر السابع | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: YBsj38jiA9Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بقرار اتحادي.. العراق خارج غرب آسيا الاولمبية.. والوطني بلا مدرب للشهر السابع | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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