2022/10/13 | 00:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تقاس الصداقة بالعدد ام بالنوع؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jS04NK7FP7U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تقاس الصداقة بالعدد ام بالنوع؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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