انتشار أمني في بغداد لتأمين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط ترويج (إطاري) لمرشح التسوية

2022/10/13 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬السليمانية‭ – ‬أربيل‭ -‬الزمان‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ انتشرت‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬حول‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ومبنى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬عاجلة‭ ‬لتأمين‭ ‬جلسة‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬صباح‭ ‬الخميس،‭ ‬وقال‭ ‬مراسل‭ -‬الزمان‭- ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اغلاق‭ ‬جسر‭ ‬الجمهورية‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬قلب‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭.‬،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬هواجس‭ ‬الترقب‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬أفعال‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ […]

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