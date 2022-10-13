2022/10/13 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن- الزمان شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن امس على أنّ نظيره الروسي فلايديمر بوتين «أساء تقدير» قدرة قواته على احتلال أوكرانيا، و»حساباته أخطأت تماماً» بالنسبة للمقاومة التي كان يتوقّع أن يواجهها. تحدث الرئيس خلال مقابلة تلفزيونية نادرة بينما تبحث إدارته عن مخرج لبوتين لتخفيف حدة تصعيده لغزو أوكرانيا قبل أن يلجأ إلى استخدام أسلحة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن:بوتين أساء تقدير قدرة جيشه على احتلال أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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