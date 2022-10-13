بايدن‭:‬بوتين‭ ‬أساء‭ ‬تقدير‭ ‬قدرة‭ ‬جيشه على‭ ‬احتلال‭ ‬أوكرانيا

2022/10/13 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ شدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬امس‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلايديمر‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬أساء‭ ‬تقدير‮»‬‭ ‬قدرة‭ ‬قواته‭ ‬على‭ ‬احتلال‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬و»حساباته‭ ‬أخطأت‭ ‬تماماً‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمقاومة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يواجهها‭.‬ تحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬نادرة‭ ‬بينما‭ ‬تبحث‭ ‬إدارته‭ ‬عن‭ ‬مخرج‭ ‬لبوتين‭ ‬لتخفيف‭ ‬حدة‭ ‬تصعيده‭ ‬لغزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ […]

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