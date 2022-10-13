2022/10/13 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حلفاء كييف عازمون على تعزيز دفاعها الجوي موسكو- إسطنبول – بروكسل -الزمان اعلن الكرملين الاربعاء أنه يتوقع ان يعرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا ملموسا يتصل بوساطة حول النزاع في أوكرانيا، علما أن الرئيسين سيلتقيان الخميس في كازاخستان. وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين «الأتراك يطرحون وساطتهم.
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[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يحمل مقترحات الوساطة حول أوكرانيا وبوتين:الكرة في ملعب الأوربيين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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