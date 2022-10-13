إردوغان‭ ‬يحمل‭ ‬مقترحات‭ ‬الوساطة‭ ‬حول‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وبوتين‭:‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الأوربيين‭ ‬

2022/10/13 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلفاء‭ ‬كييف‭ ‬عازمون‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دفاعها‭ ‬الجوي موسكو‭- ‬إسطنبول‭ – ‬بروكسل‭ -‬الزمان‭ ‬ اعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬الاربعاء‭ ‬أنه‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يعرض‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬اقتراحا‭ ‬ملموسا‭ ‬يتصل‭ ‬بوساطة‭ ‬حول‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الرئيسين‭ ‬سيلتقيان‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭.‬ وقال‭ ‬المستشار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬للكرملين‭ ‬يوري‭ ‬أوشاكوف‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬الأتراك‭ ‬يطرحون‭ ‬وساطتهم‭.[…]

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