محمد صلاح يحطم أرقاما قياسية في دوري أبطال أوروبا بـ

2022/10/13 | 01:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ثلاثة أهداف (هاتريك)، في مواجهة فريقه ورينجرز الإسكتلندي، والتي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 1/7، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

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