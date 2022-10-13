2022/10/13 | 02:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الأربعاء 10/12/2022.عضو الاتحاد الوطني...

ظهرت المقالة تفاعلات الساعة..



الخلاف على الرئاسة الاتحادية يهدد الوفاق الكردي ويفتح الملفات القديمة بالاقليم أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعلات الساعة.. الخلاف على الرئاسة الاتحادية يهدد الوفاق الكردي ويفتح الملفات القديمة بالاقليم) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعلات الساعة.. الخلاف على الرئاسة الاتحادية يهدد الوفاق الكردي ويفتح الملفات القديمة بالاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).