احداث تشرين الأول.. استعدادات أمنية تبدأ بغلق الطرق تزامنا مع جلسة الخميس البرلمانية

2022/10/13 | 02:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الخميس 13 تشرين الاول 2022 استعدادات امنية تزامنا مع جلسة الخميس...

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استعدادات أمنية تبدأ بغلق الطرق تزامنا مع جلسة الخميس البرلمانية أولاً على المسلة.

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