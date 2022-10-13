الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين بأغلبية ساحقة ضم روسيا

2022/10/13 | 03:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على قرار يدين محاولة روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية، وقالت إن الضم الروسي "غير قانوني".

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