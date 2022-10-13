2022/10/13 | 03:06 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يرسل إشعارا للكونغرس ومجلس النواب حول استمرار حالة الطوارئ الوطنية على خلفية الوضع في سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/13 | 03:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يرسل إشعارا للكونغرس ومجلس النواب حول استمرار حالة الطوارئ الوطنية على خلفية الوضع في سوريا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يرسل إشعارا للكونغرس ومجلس النواب حول استمرار حالة الطوارئ الوطنية على خلفية الوضع في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).