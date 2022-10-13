السعودية: لن نقبل الإملاءات.. وأوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية

2022/10/13 | 04:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الحكومة السعودية، يوم الخميس، عن "رفضها التام للتصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار منظمة أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالاجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".

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