2022/10/13 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف سيسير اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل خلال الفترة المقبلة؟ وكيف ستساعد الولايات المتحدة في تجاوز العراقيل التي قد تعيق تنفيذه؟

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