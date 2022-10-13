وسط إجراءات أمنية مشددة.. البرلمان العراقي ينتخب اليوم رئيسا جديدا للبلاد

2022/10/13 | 04:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم البرلمان العراقي اليوم عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد عام كامل على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، ويأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

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