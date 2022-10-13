2022/10/13 | 04:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الأربعاء، إن الاتفاق النووي الإيراني "ليس محور تركيزنا في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تركز بدلا من ذلك على دعم المحتجين في إيران، حيث وصلت جهود إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تعلق على تطورات مفاوضات الاتفاق النووي والاحتجاجات في إيران) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تعلق على تطورات مفاوضات الاتفاق النووي والاحتجاجات في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).