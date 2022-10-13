بايدن: روسيا تنسف أسس السلم والأمن الدوليين

2022/10/13 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أرسلت "رسالة واضحة" إلى الكرملين بتصويتها الأربعاء بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين ضم روسيا أجزاء من أوكرانيا.

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